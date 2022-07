Mediathon voor restauratie kerk van Wilibrordus

De kerk van Wilibrordus is toe aan een opknapbeurt. De kosten worden geschat op een half miljoen. Om de benodigde fondsen te krijgen, organiseert de kerk zondag een mediathon. Van twaalf tot vijf uur ’s middags kunnen mensen bij Sambil geld doneren. De kerk van Wilibrordus is ruim 135 jaar oud. In januari 2010 werd de kerk gerestaureerd, vijftien jaar nadat er voor het laatst groot onderhoud werd gepleegd. Het kruis en de buitenmuren werden vernieuwd en het dak en de kozijnen werden hersteld. De kozijnen kregen daarna ook een laagje verf. Deze werd bekostigd met behulp van de stichting Vrienden van Sint Willibrordus.