Onbegrip bij ex-medewerkers raffinaderij om aanblijven buitenlanders

Een groep ex-medewerkers van de Isla-raffinaderij vindt het onbegrijpelijk dat zij moest opstappen, terwijl er wel buitenlandse medewerkers in dienst kunnen blijven. Dat zegt de groep tegen het Antilliaans Dagblad. Het gaat om 2 Venezolanen, 1 Spanjaard en 1 Sint-Maartenaar. De groep heeft een brief daarover naar premier Pisas en minister Charles Cooper geschreven, maar heeft tot op heden geen reactie ontvangen. De ex-medewerkers waren tot eind september in dienst van RdK-dochterbedrijf CRU totdat er een nieuwe operator voor de raffinaderij was gevonden. Deze is tot op heden niet gevonden.

