Orde van advocaten noemt uitlatingen pastors discriminerend

Carine Jänsch, de deken van de Orde van Advocaten, is niet te spreken over de uitlatingen van twee pastors van de Vereniging Christelijke Pastoren. De twee kerkleiders stelden onlangs de seksuele geaardheid van de voorgedragen president voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie ter discussie. Ronduit discriminerend en een uiting van diep wantrouwen in de rechtspraak, schrijft de deken in een brief. Volgens de deken is er sprake van een openlijke aanval en mag de integriteit van het Hof niet in twijfel worden getrokken wegens levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of seksuele geaardheid van een rechter. De Orde van Advocaten staat volgens Jänsch achter de huidige voorgedragen president voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.