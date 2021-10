QR-code op reis in plaats van vaccinatieboekje

Vanaf woensdag is een digitaal vaccinatiebewijs óók geldig als je naar de EU of andere Nederlands Caribische eilanden wilt vliegen. Dan kun je dus je vaccinatieboekje thuislaten en is je QR code genoeg. Verder blijven de inreisregels zoals PCR- en antigeentesten hetzelfde. Tot 27 december kun je zowel met je QR-code als vaccinatieboekje vliegen. Voor mensen die vanuit de EU Curacao bezoeken met hun EU digitale vaccinatiebewijs, gelden dezelfde regels als voor onszelf.