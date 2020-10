Restaurant Chinatown afgebrand

Het Chinese restaurant Chinatown aan de Jan Noorduynweg is gisterenmiddag volledig afgebrand. Rondom kwart over vier kwamen er meldingen binnen bij de brandweer, die kon de brand blussen. Daarmee kon niet worden voorkomen dat het interieur volledig werd verwoest. De brand is waarschijnlijk in de keuken van het restaurant begonnen. Het forensisch en technisch team van de politie zal de oorzaak van de brand verder onderzoeken.

