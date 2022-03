Shete Boka beste Caribische attractie

Het Shete Boka Park is uitgeroepen tot de beste attractie in het Caribische gebied door de lezers van USA Today. Elk jaar brengt het Amerikaanse blad een top 10 van toeristische attracties uit. Door middel van online stemmen kon de afgelopen maand gestemd worden op de beste attractie. Het Shete Boka National Park is één van de bekendste toeristische attracties van Curaçao. Het park wordt beheerd door Carmabi en is een beschermd gebied. Jaarlijks bezoeken ruim 90.000 mensen het park.