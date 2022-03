Sociale Vormingstraject gestart

Begin deze maand is het Sociale Vormingstraject weer begonnen. Dit traject is voor jongeren die het niet altijd even makkelijk hebben gehad. In de opleiding legt Defensie de focus op verschillende waarden zoals samenwerken, respect, regelmaat, verantwoordelijkheid en discipline. De jongeren krijgen eerst een militaire basis verzorgd door Defensie. Vervolgens stromen ze door naar een leerwerktraject van de Curaçaose overheid. Aan he einde van het vormingsdeel verdienen zij een baret en certificaat.

