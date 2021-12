Stakingen Aruba leiden tot twijfels over salariskorting bij regering

Premier Evelyn Wever-Croes heeft twee dagen bedenktijd genomen om een besluit te nemen over de salariskortingen op Aruba. Gisteren werd er massaal gestaakt op het eiland door meer dan tien vakbonden omdat zij vinden dat de salariskortingen niet eerlijk zijn. Die kortingen werden ingevoerd voor een corona-steunfonds, maar nu is dat fonds opgeheven. De stakende ambtenaren eisen ook dat de dagen waarop zij gestaakt hebben doorbetaald worden. Naar verwachting gaat de Arubaanse regering later deze week een besluit nemen.