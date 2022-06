Statenleden willen salariskorting opheffen

De korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren moet worden beëindigd. Dit kwam vanochtend in de Statenzaal naar voren. Het parlement vergaderde over de voorwaarden die Nederland heeft gesteld om de korting af te kunnen bouwen. Op deze voorwaarden is kritiek. Zo wordt de 25 procent inhouding op de arbeidsvoorwaarden van Statenleden en ministers niet opgeheven. Om liquiditeitssteun van Nederland tijdens de coronacrisis te krijgen moesten de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en gelijkgestelden worden versoberd. Het kabinet is nu van plan om de korting van 12,5 procent geleidelijk af te bouwen.