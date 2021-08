Testbewijs op Hato nu vanaf 12 jaar

Kinderen die op Hato aankomen moeten nu al vanaf twaalfjarige leeftijd een negatief testbewijs laten zien, meldt Curacao.nu. Dat was eerst zestien maar is nu verlaagd. Een tijdje stond op de site van de overheid dat zo’n bewijs al vanaf zevenjarige leeftijd nodig was, maar dat bleek niet te kloppen. Testen hoeft alleen niet als je uit een zeer-laag-risicoland komt of wanneer je volledig gevaccineerd bent en je komt uit een normaal laag-risico-land. Voor de goede orde: Nederland geldt momenteel als zeer-hoog-risicoland.