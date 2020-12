Sander stuurde een wens in voor zijn (inmiddels) oud-collega Thyrza. Zij werd dit jaar helaas door bezuinigingen binnen het bedrijf een ex-collega van hem. Sanders wens voor Thyrza en haar zoon was om samen een leuke dag beleven in deze hectische tijden. Waar kan dat beter dan bij Kunuku Aquaresort? Maarten belde Thyrza om haar te verrassen met dit leuke dagje uit: