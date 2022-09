Het aantal toeristen dat in augustus op Curaçao verbleef is hoger dan voor de pandemie. Dat meldt het toeristenbureau. Het zou gaan om 10 procent meer toeristen. Dat komt neer op ruim 42.600 vakantiegangers. Vooral de drie belangrijkste markten zijn gegroeid. Dat zijn Nederland, VS en Colombia.

Meer over augustus colombia ctb nederland toeristen VS