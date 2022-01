Veel illegale verhuur op het eiland

Veel huizen worden illegaal verhuurd aan toeristen. Dat zegt CASHA, de belangenvereniging voor kleine hotels en appartementen. Er zou een grote groep mensen zijn die een tweede huis of appartement verhuurt zonder economische bijdrage aan het eiland. Vaak worden de huizen in het buitenland aangeboden en verrekend. Bijvoorbeeld via Airbnb en booking.com. Op die manier wordt er geen omzet- en inkomstenbelasting betaald. De vereniging praat van oneerlijke concurrentie en wil dat hier een eind aan komt.