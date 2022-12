Veroordeling mondkapjesaffaire blijft in stand

De veroordeling van oud-GMN-minister Jacinta Constancia en haar ex-man wegens oplichting met mondkapjes blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Het duo zou ziektekostenverzekeraar BZV hebben opgelicht. De ex-partner van Constancia zou voor een buitenproportioneel hoog bedrag (365.000 gulden) 40.000 mondkapjes leveren. Daarbij werden de gebruikelijke procedures van de stichting overgeslagen. De mondkapjes zijn echter nooit geleverd en het geldbedrag is vervolgens grotendeels weggesluisd. Constancia en haar partner werden in de zogeheten Dubnium-zaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden. Ook is de ex-MFK-minister 5 jaar uit het ambt gezet. Met de uitspraak van de Hoge Raad zijn de veroordelingen definitief. Beiden moeten 20 maanden de cel in. Dat is 1 maand minder dan wat in 2020 in hoger beroep is opgelegd. De mindering heeft te maken met met de duur van de procedure.