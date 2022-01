Aruba: quarantaine niet-gevaccineerde ambtenaren kost vakantiedagen

Op Aruba krijgen niet-gevaccineerde gezondheids-ambtenaren niet meer doorbetaald als ze in quarantaine moeten. Dat schrijft het ministerie in een brief aan z’n mensen. Mensen die contact zijn geweest met een positief getest persoon, moeten in verplichte quarantaine en daarvoor dan atv- of vakantiedagen of opgebouwde overuren opnemen. De regel geldt niet voor gevaccineerde collega’s, omdat die niet in quarantaine hoeven na zo’n contact. Statenlid Lopez-Tromp noemt de nieuwe regel discriminatie en gaat vragen stellen in het Arubaanse Parlement.

Meer over aruba overheid quarantaine Vaccineren