Benzineprijs Aruba flink omhoog

Automobilisten betalen per vandaag 3,35 florin voor een liter benzine. Zo duur is de brandstof nooit geweest. Ook de literprijs van diesel heeft een nieuw record bereikt. Dieselgebruikers tellen 3,13 florin neer per liter. In tegenstelling tot wat er eerst is aangekondigd accepteren de pomphouders pinbetalingen. Dat komt door bemiddeling van de regering. De banken bevriezen voor drie maanden de commissie die pomphouders betalen voor pinbetalingen. Daardoor hebben de tankstations het drastische besluit om alleen contante betalingen te accepteren ingetrokken. Voor 1 oktober moet er een definitieve oplossing komen.

