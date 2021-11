Bouwproject nabij Brionplein begint waarschijnlijk in januari

In januari wordt er naar alle waarschijnlijkheid gestart met een bouwproject vlakbij het Brionplein in Otrobanda. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. Het gaat om een gebouw van twee verdiepingen met winkels en restaurants. Volgens een vertegenwoordiger van de opdrachtgevers voor het project is het nog kwestie van wachten op de laatste bouwvergunningen om met het project te kunnen beginnen. Het nieuwe gebouw zal voldoen aan de vereisten voor Werelderfgoed van Unesco en zal voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

