ChristenUnie dient kamervragen in over goksector Curaçao

Don Ceder en Mirjam Bikker van de ChristenUnie willen weten wat het kabinet denkt van het gebrek aan toezicht op de goksector op Curaçao. Ook willen de Kamerleden weten hoe groot de invloed is van Russen en Wit-Russen in die sector. Afgelopen weekend zond onderzoeksprogramma Argos van de VPRO haar radioprogramma Curaçaos roulette uit. Het radioprogramma volgde op uitgebreide artikelen over de Curaçaose goksector door Investico en de Groene Amsterdammer. De ChristenUnie wil weten of Nederland actie gaat ondernemen en ondersteuning gaat bieden bij bijvoorbeeld het oprichten van een beter functionerende kansspelautoriteit. Foto:Casinonieuws