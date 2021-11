CMC werkt kwart wachtlijst weg

Het Curaçao Medical Center heeft ongeveer een kwart van haar wachtlijst verwerkt dankzij het voorschot van 4,1 miljoen gulden van de SVB. Tussen 1 en 25 november zijn er alles bij elkaar 421 operaties uitgevoerd, waarvan 354 operaties voor patiënten die bij de SVB verzekerd zijn. Eind oktober was het aantal patiënten op de wachtlijst gestegen naar 1636, waarvan meer dan 1500 bij de SVB zijn verzekerd. Het CMC besloot in oktober alle electieve zorg tijdelijk te stoppen, met name door het tekort aan financiële middelen. Na goedkeuring van het ministerie van Financiën is er alsnog een voorschot aan het ziekenhuis toegekend om de electieve zorg te hervatten.