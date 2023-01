Coho van tafel

De consensus-Rijkswet Coho is definitief van tafel. Dat zijn de vier landen van het Koninkrijk vrijdag overeengekomen. De hervormingen – zoals vastgelegd in de Landspakketten – blijven overeind. Dat geldt ook voor de afspraken over de werkwijze, de manier van rapporteren, de ondersteuning door Nederland en de duur van de regeling.

De nieuwe samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid, eigenaarschap en wederzijds vertrouwen. Het Coho was controversieel. Aruba, Curaçao en Sint Maarten vonden dat het orgaan door Nederland werd opgelegd. Ook vonden ze de bevoegdheden van het Coho vergaand en holde het de autonomie van de eilanden uit.

De afspraken worden de komende tijd door onze ambtelijke teams nader uitgewerkt. De verwachting is dat er begin maart een definitieve onderlinge regeling wordt ondertekend.