Oud-politicus Frits Huffnagel gaat het Curaçaohuis helpen bij lobbyen in Nederland. Zijn bedrijf Castro Communicatie gaat gevolmachtigde minister Carlson Manuel ondersteunen in het verwezenlijken van de doelstellingen van het kabinet. Zo moet het bureau komen met een strategisch communicatieplan en nieuwe contacten leggen. Eerder schreef het bureau het rapport Pact voor Punda in opdracht van toeristenbureau CTB.