Gezaghebber Bonaire bekritiseert media

De gezaghebber van Bonaire is ten onrechte in diskrediet gebracht. Dit zegt Edison Rijna in reactie op een opiniestuk op Bonaire.nu. Daarin wordt de rol van Rijna in de besluitvorming rond het te bouwen Sunset Beach Resort in twijfel getrokken. Volgens Rijna is het artikel misleidend. Ook andere berichten over dit onderwerp zouden volgens de gezaghebber niet kloppen. De gezaghebber heeft zich laten leiden door de adviezen van de overheidsdiensten. Die constateerden dat er geen bezwaar is tegen de vijf verdiepingen van het resort. Daarom stemde Rijna voor het bouwproject.

Binnen het bestuurscollege is er ruzie ontstaan over de bouw van het appartementencomplex. De gedeputeerden Nina den Heyer en Hennyson Thielman van MPB zijn tegen. James Kroon van de UPB is voor. In principe zou de vergunning geweigerd worden, maar doordat Rijna ook zijn stem uitbracht, is er een patstelling ontstaan. De MPB-bestuurders vinden namelijk dat de bouwvoorschriften overschreden worden. Ook maken zij zich zorgen over de toename van het aantal mensen en verkeer dat gebruik maakt van de relatief kleine ruimte.