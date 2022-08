Haai sabbelt aan vingers cruisetoerist

Het zal je maar overkomen. Een cruisetoerist voerde in plaats van een paar visjes haar vingers aan een haai. Dat deed ze per ongeluk. De vrouw verloor tijdens de excursie bij Animal Encounters haar evenwicht. Twee vingers glipten daardoor door het voedergaatje. De nurse shark omklemde haar vingers. Gelukkig zijn al haar vingers nog intact. Een nurse shark zuigt zijn prooi naar binnen. De cruisetoerist is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het Seaquarium gaat nu kijken of de veiligheidsmaatregelen aangepast moeten worden.