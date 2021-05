Meerderheid KdNT dient ontslag in 

Meindert “Mènki” Rojer, de nummer twee van Korsou di Nos Tur, kondigt aan dat de meerderheid van de partijleden hun ontslag indient. In de verschillende ontslagbrieven wordt genoemd dat de reden hiervoor de partijleider Amparo dos Santos is. Sinds de verkiezingen van 19 maart heeft de partij niets meer van Dos Santos vernomen. Ook bij de sluiting van het Parlementaire jaar was de KdNT-leider niet aanwezig. Rojer is enorm teleurgesteld dat Amparo op deze manier zijn beloftes aan de kiezers van de partij niet heeft waargemaakt.

Amparo dos Santos bevestigde eerder aan Paradise FM dat hij niets meer van zich heeft laten horen aan KdNT. Dit omdat hij ‘geen politicus is’ en ‘de politiek slechts experiment voor hem was.’