Menno George nieuwe voorzitter Adviescollege Samenwerkende Fondsen

Menno George is vanaf 1 juli de nieuwe voorzitter van het Adviescollege van de Samenwerkende Fondsen. Hij volgt Valerie Maria op. Deze week heeft het bestuur met de gouverneur van gedachten kunnen wisselen over de rol van het Adviescollege in het financieren van sociale projecten op Curaçao. Tijdens het bezoek is afscheid genomen van de uittredende bestuursleden en kennis gemaakt met de nieuwe bestuursleden. Op de foto gouverneur Lucille George-Wout samen met het nieuwe en het oude bestuur.