Binnenkort kunnen gasten weer gebruikmaken van het glazen zwembad bij Sandals Royal Resort. Het zwembad wordt gevuld met water voor de laatste testen. Dat meldt Vigilante. Twee maanden na de opening van het luxe all-inclusive resort op Santa Barbara stortte de glazen wand van het zwembad in. Daarbij raakten elf personen gewond. De glazen wand is nu vervangen voor een die sterker is.