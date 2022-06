Start onderhandelingen overname Isla

Deze week beginnen de onderhandelingen voor de overname van de olieraffinaderij met de preferred bidder, Caribbean Petroleum Refinery. Dit is de groep van de in de VS woonachtige Venezolaan Luis Giusti. De lokale directeur is Erchenel Doran. Alles is er nu op gericht om uiterlijk per 1 september tot een akkoord te komen. De groep waarmee de onderhandelingen starten bestaat uit zes Amerikaanse bedrijven en een Braziliaanse. Zij willen voor 30 jaar de olieraffinaderij huren, met een eventuele verlenging van 10 jaar. Voor de eerste drie jaar schatten ze 650 miljoen dollar te zullen investeren.