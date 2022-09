Vakbonden eisen afschaffing 12,5% korting

De vakbonden willen een datum voor de intrekking van de 12,5 procent. Dat hebben ze vanmorgen aan de ministerraad gemeld. De zes bonden Abvo, NAPB, StrAF, SAP, DOEN en STSK hielden vanmorgen een bijeenkomst in het PWFC-gebouw, dat goed werd bezocht. Daarna verzamelden ze in Punda. De ambtenarenvakbonden pleiten voor een loskoppeling van de korting en de normeringswet voor topinkomens. Die inhouding was één van de voorwaarden voor de coronalening van Nederland. Maar nu de regering deze korting wil afbouwen, stelt Nederland dat de normeringswet eerst door de Staten moet worden aangenomen. Dit voorstel legt de topsalarissen binnen overheidsentiteiten aan banden. Financiënminister Silvania wacht intussen op antwoord van staatssecretaris Van Huffelen. Zij moet akkoord gaan met de loskoppeling. De bonden beraden zich op vervolgstappen.