Vrijspraak voor ‘wapenleverancier’ moordzaak De Zon

Een man die bijna drie jaar in de gevangenis heeft gezeten voor betrokkenheid bij moord is vrijgelaten. Het gaat om een Curaçaoënaar van Chinese afkomst. Yulan Wu was een van de verdachten in De Zon-zaak. In juni 2019 werd Idrick Francisca ter hoogte van Bakkerij De Zon van het leven beroofd. Wu zou het moordwapen geleverd hebben. In hoger beroep is hij vrijgesproken, vanwege de onbetrouwbare verklaring van de getuige.

De twee daders, Druwenthly Pieter en Sherwin Pieters, schoten het slachtoffer in de nacht van 22 juni 2019 dood omdat ze dachten dat hij iets te maken had met de moord op de broer van Pieters. De twee mannen schoten 15 keer op het slachtoffer terwijl hij in een auto reed. Daarbij werd hij drie keer geraakt. Hierdoor kwam hij met zijn auto tegen de muur van de Bakkerij De Zon tot stilstand. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij enkele uren later overleed als gevolg van een schot door zijn hoofd. De twee mannen werden beiden veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen.