Zicht op miljoenen Robbie Dos Santos

De 30 miljoen dollar van Robbie dos Santos die vastzit in de VS moet in de loop van dit jaar terugvloeien naar het criminaliteitsfonds. Justitieminister Hato heeft daarover gesproken met de US Department of Justice in Washington. De Amerikaanse overheidsdienst heeft beloofd zich daarvoor in te zetten. De loterijbaas werd in 2016 veroordeeld voor onder andere belastingontduiking en witwassen van geld. Zijn kapitaal in de VS werd in beslag genomen. Hato wil het geld gebruiken voor resocialisatieprogramma’s in de SDKK-gevangenis en materiaal voor de politie.