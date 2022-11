NDA-overeenkomst met APC voor nieuw theater

Het plan voor een nieuw nationaal theater krijgt steeds vastere vorm. De ministerraad is akkoord gegaan met het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst met pensioenfonds APC. In de zogeheten NDA zijn er afspraken gemaakt om te komen tot een nieuwe schouwburg. Deze wordt vernoemd naar de in 2021 overleden multitalent Ced Ride. Eerder was bekend dat het ministerie van Cultuur drie potentiële locaties heeft voor het bouwproject. Zo wordt er gekeken naar Sentro Pro Arte in Groot Davelaar, het FKP-kantoor aan Waaigat en het Postkantoor in Punda. De eerste stappen zijn inmiddels gezet om het terrein van de oude schouwburg in overheidshanden te krijgen.