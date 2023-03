Nederland monitort vliegprijzen Bonaire-Curaçao

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat monitort de tarieven van het luchtverkeer op Curaçao. Dat staat in een geüpdatete luchtvaartnota van het ministerie. Het departement bekijkt jaarlijks of de tickets vanaf Bonaire naar Curaçao niet te veel stijgen. Als dat wel het geval is dan kan het ministerie een kleine subsidie betalen om de tickets betaalbaar te houden voor inwoners van Bonaire. Dat meldt Dossier Koninkrijksrelaties. Luchtvaart is belangrijk voor de eilanden. Vooral voor het toerisme, maar ook voor ziekenvervoer en gezinshereniging.