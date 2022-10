Rekenkamer kritisch over subsidieverstrekking

De overheid heeft haar subsidiebeleid niet op orde. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport. In 2021 hebben 25 instellingen een subsidie gekregen terwijl ze geen verantwoording aflegden over hun financiën. Zo hebben drie instellingen helemaal geen jaarrekening laten zien en 22 slechts gedeeltelijk. In totaal is er 53 miljoen gulden naar deze instellingen gegaan. Ook dit jaar krijgen ze weer hetzelfde bedrag van de overheid.